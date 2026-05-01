Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Nirvana & Deftones tribute
Киноафиша Nirvana & Deftones tribute

Nirvana & Deftones tribute

18+
Продолжительность 150 минут
Возраст 18+

О концерте

Концерт двух эпох альтернативной музыки в клубе «Jagger»

Отмечаемый событие объединяет два поколения поклонников альтернативной музыки. В клубе «Jagger» выступят два ярких московских трибьют-проекта, каждый из которых представляет культовые группы своего времени.

«Sextape» — трибьют Deftones

Музыканты этого проекта воссоздают атмосферные гитары и тот эмоциональный накал, за который поклонники ценят «Deftones». Они передают дух альбома «White Pony», глубину «Around the Fur» и энергию ранних записей группы. Каждое выступление «Sextape» — это настоящий саундтрек для любителей дум-тонкой обработки и мощных звуковых текстур.

«Euphoria» — трибьют Nirvana

«Euphoria» наполнены сырым звучанием и драйвом, которые так характерны для «Nirvana». Музыканты этого проекта предоставляют уникальную возможность пережить энергетику эпохи «Nevermind», «In Utero» и легендарных концертов группы. Ощутите честность и мощь, от которой мурашки по коже!

Концерт станет отличной возможностью для фанатов альтернативного рока насладиться живой музыкой и получить заряд эмоций.

Купить билет на концерт Nirvana & Deftones tribute

Помощь с билетами
В других городах
Май
30 мая суббота
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Три дня дождя. Summer Sound х билайн
16+
Рок Фестиваль

Три дня дождя. Summer Sound х билайн

11 августа в 19:30 Мануфактура 10/12
от 3000 ₽
Взрослый стендап
18+
Юмор

Взрослый стендап

30 мая в 21:00 Bistrot 44
от 1290 ₽
Гансэлло. Большой сольный концерт
16+
Хип-хоп

Гансэлло. Большой сольный концерт

30 мая в 19:00 Рассвет
от 1900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше