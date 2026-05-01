Nirvana & Deftones tribute

Концерт двух эпох альтернативной музыки в клубе «Jagger»

Отмечаемый событие объединяет два поколения поклонников альтернативной музыки. В клубе «Jagger» выступят два ярких московских трибьют-проекта, каждый из которых представляет культовые группы своего времени.

«Sextape» — трибьют Deftones

Музыканты этого проекта воссоздают атмосферные гитары и тот эмоциональный накал, за который поклонники ценят «Deftones». Они передают дух альбома «White Pony», глубину «Around the Fur» и энергию ранних записей группы. Каждое выступление «Sextape» — это настоящий саундтрек для любителей дум-тонкой обработки и мощных звуковых текстур.

«Euphoria» — трибьют Nirvana

«Euphoria» наполнены сырым звучанием и драйвом, которые так характерны для «Nirvana». Музыканты этого проекта предоставляют уникальную возможность пережить энергетику эпохи «Nevermind», «In Utero» и легендарных концертов группы. Ощутите честность и мощь, от которой мурашки по коже!

Концерт станет отличной возможностью для фанатов альтернативного рока насладиться живой музыкой и получить заряд эмоций.