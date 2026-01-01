Оповещения от Киноафиши
Ниоткуда с любовью
Киноафиша Ниоткуда с любовью

Спектакль Ниоткуда с любовью

Постановка
Новый театр Сочи 12+
Возраст 12+

О спектакле

Поэтический вечер, посвященный Иосифу Бродскому

Откройте для себя уникальный спектакль "Ниоткуда с любовью" от ведущих артистов Нового Театра Сочи — Натальи Бахаревой и Ростислава Дубинского. Это постановка, вдохновленная творчеством великого русского поэта Иосифа Бродского, позволит вам взглянуть на его стихи под новым углом.

Звуки поэзии и музыки

В этом спектакле стихи Бродского оживают благодаря голосам артистов и живой музыке. Вы сможете услышать, как произведения, ставшие настоящими партитурами XX века, звучат на сцене, воссоздавая бесконечный диалог с вечностью. Каждое слово наполнено пронзительной честностью и удивительной красотой.

Открытие нового взгляда на классика

"Ниоткуда с любовью" — это не просто театральная постановка. Это опыт, который заставит вас задуматься о мире и о том, как сильна сила слова. Постановка вдохновляет на размышления о любви, потерях и восприятии жизни через призму поэзии.

Приходите на спектакль, чтобы услышать, как звучит мир, прошедший через гений Бродского и ощутить его глубокие эмоции на сцене.

Купить билет на спектакль Ниоткуда с любовью

В других городах
Март
9 марта понедельник
19:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
30 марта понедельник
19:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5

В ближайшие дни

