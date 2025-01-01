Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ниоткуда с любовью
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ниоткуда с любовью

Ниоткуда с любовью

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Ниоткуда с любовью: концерт классической музыки в Доме музыки

Приглашаем вас на незабываемый концерт классической музыки «Ниоткуда с любовью», который пройдет в уютной атмосфере Дома музыки в Москве. Это мероприятие обещает стать ярким событием в культурной жизни столицы.

Что вас ждет на концерте

На концерте будут исполнены произведения выдающихся композиторов, которые подарят зрителям уникальные музыкальные переживания. Вы сможете насладиться не только искренними мелодиями, но и мастерством талантливых исполнителей.

Зачем стоит посетить

Классическая музыка — это не только наслаждение звуками, но и глубокое эмоциональное воздействие. Концерт «Ниоткуда с любовью» станет прекрасной возможностью для всех ценителей искусства окунуться в мир гармонии и красоты.

Дополнительная информация

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Концерт привлекает как заядлых меломанов, так и тех, кто только начинает знакомство с классической музыкой. Это отличная возможность провести вечер в компании единомышленников и получить удовольствие от живого исполнения.

Следите за анонсами и не забывайте о важности предварительной регистрации, чтобы обеспечить себе место на этом уникальном мероприятии.

Купить билет на концерт Ниоткуда с любовью

Помощь с билетами
Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
25 ноября в 19:30 Standup Café
от 500 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6 января в 17:00 Standup Café
от 1200 ₽
Женский юмор комиков с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор комиков с ТВ
22 ноября в 18:30 Hidden Bar
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше