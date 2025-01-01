Меню
Ниоткуда с любовью. Бродский. Маяковский
Киноафиша Ниоткуда с любовью. Бродский. Маяковский

Спектакль Ниоткуда с любовью. Бродский. Маяковский

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Поэтический перформанс «Ниоткуда с любовью»

Представляем вашему вниманию поэтический перформанс-спектакль, основанный на произведениях одного из самых значительных поэтов XX века — Иосифа Бродского, а также Владимира Маяковского и Фёдора Сваровского. Этот спектакль погружает зрителя в цельное высказывание о глубочайших человеческих переживаниях: о любви и расставаниях, о цинизме и юморе, о саморазрушении и рефлексии, о новых удачах и счастье.

Содержательно спектакль представляет собой философское путешествие от тьмы к свету. Он утверждает, что, несмотря на непредсказуемость жизни, с человеком могут происходить счастливые случайности, и именно они делают нашу жизнь ярче. Концептуальная музыка создает фон, на котором стихи Бродского и Маяковского обретает актуальное современное звучание.

Автор и исполнитель

Автором и исполнителем программы является актёр Александр Мицкевич. За свою творческую жизнь он неоднократно работал с произведениями Бродского в спектаклях, перформансах и литературных вечерах. На протяжении почти 18 лет Мицкевич занимается практическим изучением поэтического мира Иосифа Бродского. Этот спектакль стал итогом его многолетних поисков и собрал самые значимые тексты поэта.

География спектакля

Премьера «Ниоткуда с любовью» состоялась в Минске в 2023 году, спектакль демонстрировался в пространстве «Вершы», Национальном Художественном Музее и Центре Современного Искусства. Также спектакль был показан на сцене Театрального Музея в Санкт-Петербурге, арт-пространстве «3/4», а также в Ярославском Доме Актёра, где он пользовался большим успехом.

Произведения в спектакле

В программу вошли такие произведения как:

  • «Натюрморт»
  • «Сонеты к Марии Стюарт»
  • «Не выходи из комнаты»
  • «Э. Ларионова»
  • «Так долго вместе прожили...»
  • «Осенний крик ястреба»
  • «Ниоткуда, с любовью...»
  • «Лиличка. Вместо письма»
  • отрывок из поэмы «Облако в штанах» Владимира Маяковского
  • «Последнее стихотворение»
  • «Маша» Фёдора Сваровского

Приходите на спектакль, чтобы услышать знакомые строки поэтов в новом, совершенно уникальном звучании!

Режиссер
Александр Мицкевич
В ролях
Александр Мицкевич

Фотографии

