Поэтический перформанс «Ниоткуда с любовью»

Представляем вашему вниманию поэтический перформанс-спектакль, основанный на произведениях одного из самых значительных поэтов XX века — Иосифа Бродского, а также Владимира Маяковского и Фёдора Сваровского. Этот спектакль погружает зрителя в цельное высказывание о глубочайших человеческих переживаниях: о любви и расставаниях, о цинизме и юморе, о саморазрушении и рефлексии, о новых удачах и счастье.

Содержательно спектакль представляет собой философское путешествие от тьмы к свету. Он утверждает, что, несмотря на непредсказуемость жизни, с человеком могут происходить счастливые случайности, и именно они делают нашу жизнь ярче. Концептуальная музыка создает фон, на котором стихи Бродского и Маяковского обретает актуальное современное звучание.

Автор и исполнитель

Автором и исполнителем программы является актёр Александр Мицкевич. За свою творческую жизнь он неоднократно работал с произведениями Бродского в спектаклях, перформансах и литературных вечерах. На протяжении почти 18 лет Мицкевич занимается практическим изучением поэтического мира Иосифа Бродского. Этот спектакль стал итогом его многолетних поисков и собрал самые значимые тексты поэта.

География спектакля

Премьера «Ниоткуда с любовью» состоялась в Минске в 2023 году, спектакль демонстрировался в пространстве «Вершы», Национальном Художественном Музее и Центре Современного Искусства. Также спектакль был показан на сцене Театрального Музея в Санкт-Петербурге, арт-пространстве «3/4», а также в Ярославском Доме Актёра, где он пользовался большим успехом.

Произведения в спектакле

В программу вошли такие произведения как:

«Натюрморт»

«Сонеты к Марии Стюарт»

«Не выходи из комнаты»

«Э. Ларионова»

«Так долго вместе прожили...»

«Осенний крик ястреба»

«Ниоткуда, с любовью...»

«Лиличка. Вместо письма»

отрывок из поэмы «Облако в штанах» Владимира Маяковского

«Последнее стихотворение»

«Маша» Фёдора Сваровского

Приходите на спектакль, чтобы услышать знакомые строки поэтов в новом, совершенно уникальном звучании!