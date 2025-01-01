Нина Теребкова. Музыкально-поэтический вечер «Настоящие письма»

Поэтический вечер Нины Теребковой в Музее Щепкина

Нина Теребкова — поэт из Москвы, лауреат множества российских и международных литературных конкурсов. Она является автором сборника стихов «Настоящие письма» и публикуется в различных журналах и альманахах. На своем творческом пути Нина делится тем, что видит и чувствует, ведь, как она сама говорит: «Каждое моё стихотворение — это настоящее искреннее письмо ко всем, кто меня читает. Я радуюсь, когда в чьём-то сердце это находит отклик!»

Программа вечера

Вашему вниманию будут представлены авторские песни в исполнении Геланы, Сергея Никишина, Олеси Евстафеевой и коллектива ВИА «FreeTure».

Стихи Нины Теребковой Нина Теребкова — поэт, писатель, лауреат литературных конкурсов Сергей Горохов — исполнитель, организатор поэтических вечеров

Песни на стихи Нины Теребковой Гелана — певица, автор-исполнитель, лауреат российских и международных музыкальных конкурсов, телеведущая канала «ЖАР ПТИЦА» Сергей Никишин — музыкант, автор и исполнитель своих песен Олеся Евстафеева — поэт, музыкант, автор и исполнитель собственных песен ВИА «FreeTure» — коллектив, исполняющий эстрадную музыку на французском, испанском и итальянском языках

Музыкальный блок авторских песен

Продолжительность: 180 минут