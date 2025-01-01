Нина Теребкова. Музыкально-поэтический вечер «Настоящие письма»

Поэтический вечер Нины Теребковой в Музее Щепкина
Нина Теребкова — поэт из Москвы, лауреат множества российских и международных литературных конкурсов. Она является автором сборника стихов «Настоящие письма» и публикуется в различных журналах и альманахах. На своем творческом пути Нина делится тем, что видит и чувствует, ведь, как она сама говорит: «Каждое моё стихотворение — это настоящее искреннее письмо ко всем, кто меня читает. Я радуюсь, когда в чьём-то сердце это находит отклик!»
Программа вечера
Вашему вниманию будут представлены авторские песни в исполнении Геланы, Сергея Никишина, Олеси Евстафеевой и коллектива ВИА «FreeTure».
- Стихи Нины Теребковой
- Нина Теребкова — поэт, писатель, лауреат литературных конкурсов
- Сергей Горохов — исполнитель, организатор поэтических вечеров
- Песни на стихи Нины Теребковой
- Гелана — певица, автор-исполнитель, лауреат российских и международных музыкальных конкурсов, телеведущая канала «ЖАР ПТИЦА»
- Сергей Никишин — музыкант, автор и исполнитель своих песен
- Олеся Евстафеева — поэт, музыкант, автор и исполнитель собственных песен
- ВИА «FreeTure» — коллектив, исполняющий эстрадную музыку на французском, испанском и итальянском языках
- Музыкальный блок авторских песен
Продолжительность: 180 минут