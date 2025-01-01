Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Нина Теребкова. Музыкально-поэтический вечер «Настоящие письма»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Нина Теребкова. Музыкально-поэтический вечер «Настоящие письма»

Нина Теребкова. Музыкально-поэтический вечер «Настоящие письма»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Поэтический вечер Нины Теребковой в Музее Щепкина

Нина Теребкова — поэт из Москвы, лауреат множества российских и международных литературных конкурсов. Она является автором сборника стихов «Настоящие письма» и публикуется в различных журналах и альманахах. На своем творческом пути Нина делится тем, что видит и чувствует, ведь, как она сама говорит: «Каждое моё стихотворение — это настоящее искреннее письмо ко всем, кто меня читает. Я радуюсь, когда в чьём-то сердце это находит отклик!»

Программа вечера

Вашему вниманию будут представлены авторские песни в исполнении Геланы, Сергея Никишина, Олеси Евстафеевой и коллектива ВИА «FreeTure».

  • Стихи Нины Теребковой
    • Нина Теребкова — поэт, писатель, лауреат литературных конкурсов
    • Сергей Горохов — исполнитель, организатор поэтических вечеров
  • Песни на стихи Нины Теребковой
    • Гелана — певица, автор-исполнитель, лауреат российских и международных музыкальных конкурсов, телеведущая канала «ЖАР ПТИЦА»
    • Сергей Никишин — музыкант, автор и исполнитель своих песен
    • Олеся Евстафеева — поэт, музыкант, автор и исполнитель собственных песен
    • ВИА «FreeTure» — коллектив, исполняющий эстрадную музыку на французском, испанском и итальянском языках
  • Музыкальный блок авторских песен

Продолжительность: 180 минут

Купить билет на концерт Нина Теребкова. Музыкально-поэтический вечер «Настоящие письма»

Помощь с билетами
Октябрь
11 октября суббота
17:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 1000 ₽
12 октября воскресенье
12:30
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
4 ноября в 20:30 Сергеич
от 890 ₽
6+
Классическая музыка
Женские песни
7 марта в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 300 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
15 ноября в 18:00 Сергеич
от 890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше