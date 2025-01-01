Нина Шацкая. Сердце на снегу

Сердце на снегу: Нина Шацкая с новым концертом

Заслуженная артистка России Нина Шацкая, обладающая множеством титулов и признанная дива российской сцены, готова порадовать зрителей своей концертной программой «Сердце на снегу». С более чем 30-летним стажем выступлений, Нина известна как исполнительница романсов, ретро хитов и народных песен. Ее уникальный голос и необычные трактовки традиционных произведений делают каждое выступление незабываемым.

Музыка и магия

Концертная программа пройдет в сопровождении музыкального трио под управлением Оксаны Петриченко — дипломанта международных конкурсов и талантливой пианистки-импровизатора. В репертуаре Нины Шацкой вас ждут «жемчужины» из фильмов XX века, романсы и советское ретро. Среди исполняемых произведений: «Сердце на снегу», «А снег идет», «Только раз», «От зари до зари» и многие другие, которые наполнят зал незабываемыми эмоциями.

Необыкновенный талант

Нина Шацкая привлекает внимание не только своим голосом, но и харизмой. «Я пою, как дышу», — говорит она, и эта фраза наилучшим образом отражает ее творческий подход. Каждое выступление — это история, полная экспрессии и страсти. Спектакль «Сердце на снегу» станет ярким событием, которое нельзя пропустить.

Состав участников

Нина Шацкая — вокал

— вокал Оксана Петриченко — рояль

— рояль Алексей Заволокин — бас-гитара/контрабас

— бас-гитара/контрабас Игорь Стотланд — барабаны

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и магии вместе с Ниной Шацкой. Этот спектакль обещает стать волнующим и ярким событием в вашем театральном сезоне!