Нина Шацкая. Сердце на снегу
Киноафиша Нина Шацкая. Сердце на снегу

Нина Шацкая. Сердце на снегу

12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Сердце на снегу: Нина Шацкая с новым концертом

Заслуженная артистка России Нина Шацкая, обладающая множеством титулов и признанная дива российской сцены, готова порадовать зрителей своей концертной программой «Сердце на снегу». С более чем 30-летним стажем выступлений, Нина известна как исполнительница романсов, ретро хитов и народных песен. Ее уникальный голос и необычные трактовки традиционных произведений делают каждое выступление незабываемым.

Музыка и магия

Концертная программа пройдет в сопровождении музыкального трио под управлением Оксаны Петриченко — дипломанта международных конкурсов и талантливой пианистки-импровизатора. В репертуаре Нины Шацкой вас ждут «жемчужины» из фильмов XX века, романсы и советское ретро. Среди исполняемых произведений: «Сердце на снегу», «А снег идет», «Только раз», «От зари до зари» и многие другие, которые наполнят зал незабываемыми эмоциями.

Необыкновенный талант

Нина Шацкая привлекает внимание не только своим голосом, но и харизмой. «Я пою, как дышу», — говорит она, и эта фраза наилучшим образом отражает ее творческий подход. Каждое выступление — это история, полная экспрессии и страсти. Спектакль «Сердце на снегу» станет ярким событием, которое нельзя пропустить.

Состав участников

  • Нина Шацкая — вокал
  • Оксана Петриченко — рояль
  • Алексей Заволокин — бас-гитара/контрабас
  • Игорь Стотланд — барабаны

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и магии вместе с Ниной Шацкой. Этот спектакль обещает стать волнующим и ярким событием в вашем театральном сезоне!

Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 1500 ₽

Фотографии

Нина Шацкая. Сердце на снегу Нина Шацкая. Сердце на снегу Нина Шацкая. Сердце на снегу

