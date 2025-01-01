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Нина Шацкая: «Осенняя дорога»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Нина Шацкая: «Осенняя дорога»

Спектакль Нина Шацкая: «Осенняя дорога»

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль заслуженной артистки Нины Шацкой «Осенняя дорога»

Заслуженная артистка РФ Нина Шацкая готовит особый концерт, который состоится 19 декабря. В рамках программы она исполнит романс «По дороге в Загорск», написанный Александром Подболотовым на стихи Евгения Блажеевского. Этот романс стал неотъемлемой частью её сольных концертов и сохраняет свою популярность с момента первого выступления.

История и значение

«По дороге в Загорск» был услышан Ниной Шацкой в исполнении автора в начале 90-х. Он поразил её пронзительной простотой и идеально подобранной музыкой. Интересно, что этот романс венчает венок сонетов «Осенняя дорога», объединяя первые строчки четырнадцати предыдущих стихов. Завершающее стихотворение не только сохраняет эмоциональный заряд, но и усиливает его, оставляя глубокий след в душе слушателя.

На сцене с Ниной Шацкой

В программе также примет участие Артур Марутянц, мастер музыки фламенко, гитарист, аранжировщик и композитор. Его вклад в музыкальное оформление концерта обещает сделать исполнение ещё более ярким и запоминающимся.

Приглашаем на концерт

Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным событием! 19 декабря Нина Шацкая представит «Осеннюю дорогу» в обрамлении любимых романсов и песен, как популярных, так и незаслуженно забытых. Это будет вечер, который запомнится надолго!

В ролях
Нина Шацкая
Нина Шацкая
Нина Шацкая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 2000 ₽

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