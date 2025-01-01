Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Нина Шацкая и Jazz-трио
Билеты от 2000₽
Киноафиша Нина Шацкая и Jazz-трио

Нина Шацкая и Jazz-трио

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Ниной Шацкой и Jazz-трио

Вокалистка и Заслуженная артистка России Нина Шацкая приглашает вас на уникальный концерт, который пройдет в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Под вдохновляющим названием «Romance. Джазовый акцент» вы услышите сочетание романса, эстрадного ретро, а также произведений современных композиторов и классических джазовых стандартов.

Почему стоит посетить?

Этот вечер обещает быть незабываемым благодаря мастерству Нины Шацкой, которая обладает уникальным голосом и харизмой. Она смогла покорить сердца зрителей не только в России, но и за ее пределами. Интересный факт: Шацкая активно сотрудничает с известными джазовыми музыкантами, что добавляет свежести и оригинальности в ее выступления.

Программа вечера

На концерте прозвучат как хорошо знакомые мелодии, так и современные композиции. В исполнении Jazz-трио вас ждет оригинальная аранжировка классических джазовых произведений и романсов, которые раскроют новые грани давно известных мелодий.

Уникальная атмосфера

Благодаря уютной атмосфере джаз-клуба, у вас будет возможность насладиться не только музыкальным искусством, но и общением с другими ценителями джаза. Идеальное место для завершения дня, романтической встречи или встречи с друзьями.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного музыкального вечера с Ниной Шацкой и Jazz-трио!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
12 ноября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
18+
Юмор
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
25 сентября в 19:00 Arma Lounge
от 1990 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
29 ноября в 21:00 Сергеич
от 890 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше