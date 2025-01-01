Нина Шацкая и Jazz-трио

Музыкальный вечер с Ниной Шацкой и Jazz-трио

Вокалистка и Заслуженная артистка России Нина Шацкая приглашает вас на уникальный концерт, который пройдет в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Под вдохновляющим названием «Romance. Джазовый акцент» вы услышите сочетание романса, эстрадного ретро, а также произведений современных композиторов и классических джазовых стандартов.

Почему стоит посетить?

Этот вечер обещает быть незабываемым благодаря мастерству Нины Шацкой, которая обладает уникальным голосом и харизмой. Она смогла покорить сердца зрителей не только в России, но и за ее пределами. Интересный факт: Шацкая активно сотрудничает с известными джазовыми музыкантами, что добавляет свежести и оригинальности в ее выступления.

Программа вечера

На концерте прозвучат как хорошо знакомые мелодии, так и современные композиции. В исполнении Jazz-трио вас ждет оригинальная аранжировка классических джазовых произведений и романсов, которые раскроют новые грани давно известных мелодий.

Уникальная атмосфера

Благодаря уютной атмосфере джаз-клуба, у вас будет возможность насладиться не только музыкальным искусством, но и общением с другими ценителями джаза. Идеальное место для завершения дня, романтической встречи или встречи с друзьями.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного музыкального вечера с Ниной Шацкой и Jazz-трио!