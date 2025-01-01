Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нина Шацкая и Jazz-трио
Киноафиша Нина Шацкая и Jazz-трио

Нина Шацкая и Jazz-трио

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальный вечер с Ниной Шацкой в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на завораживающее музыкальное событие «Romance. Джазовый акцент», которое порадует любителей романса и джазовой музыки. Вечер обещает быть насыщенным, благодаря выступлению Заслуженной артистки России Нины Шацкой.

Музыкальная палитра

На сцене прозвучат как классические романсы, так и эстрадное ретро. Нина Шацкая также представит произведения современных композиторов, которые добавят свежести в знакомые мелодии. Не обойдется и без джазовых стандартов, которые порадуют настоящих ценителей жанра.

Заслуженное внимание

Нина Шацкая – известная исполнительница, которую знают и любят зрители за ее неподражаемый стиль и глубокую интерпретацию произведений. Ее талант и мастерство создают атмосферу, которая запоминается надолго.

Почему стоит посетить мероприятие

Этот концерт станет отличной возможностью не только насладиться музыкой, но и окунуться в особую атмосферу, полную романтики и стиля. Не упустите шанс провести вечер в компании качественной музыки и талантливого исполнителя!

Ждем вас на «Romance. Джазовый акцент» – событии, которое войдет в вашу музыкальную копилку!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 декабря
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

Фотографии

Нина Шацкая и Jazz-трио Нина Шацкая и Jazz-трио Нина Шацкая и Jazz-трио

В ближайшие дни

Stage StandUp / Сборный стендап-концерт
18+
Юмор
Stage StandUp / Сборный стендап-концерт
28 сентября в 19:00 Stage Standup Club
от 750 ₽
Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди в Оранжерее
6+
Классическая музыка Неоклассика
Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди в Оранжерее
17 сентября в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
Новый год в Хогвартсе
6+
Неоклассика
Новый год в Хогвартсе
6 января в 15:00 Imperial Hall
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше