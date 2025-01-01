Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Нина Попова. Ахматова и Модильяни: тайна 16 портретов
Билеты от 2300₽
Киноафиша Нина Попова. Ахматова и Модильяни: тайна 16 портретов

Нина Попова. Ахматова и Модильяни: тайна 16 портретов

16+
Возраст 16+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Лекция о Ахматовой и Модильяни в лектории «Прямая речь»

Многие зрители знакомы с известным графическим портретом Анны Ахматовой, который стал украшением обложки ее сборника «Бег времени», вышедшего в 1965 году. Этот рисунок стал единственным сохранившимся изображением поэтессы, созданным Амедео Модильяни, влюбленным художником, который оставил целую серию работ, вдохновленных её образом.

Художественный дуэт: Ахматова и Модильяни

Знакомство Ахматовой с Модильяни произошло в Париже в 1910 году. Всего через год молодой художник создал серию рисунков, вдохновленных её личностью. В своих воспоминаниях поэтесса упоминает об уникальных 16 портретах, которые она привезла в Россию. Однако широкой публике известен только один из этих рисунков, и даже он хранится в музее лишь в виде фотокопии.

Вопросы без ответов

Как жеова судьба остальных рисунков? Нина Попова, основатель и первый директор Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, говорит: «Мы не будем комментировать, что на самом деле происходило у Ахматовой и Модильяни. Это может рассматриваться как нарушение её воли, ведь Ахматова не хотела, чтобы эти рисунки становились доступны общественности — для неё они были частью личной истории». Но в контексте художественного творчества двух великих личностей мы постараемся разобраться, не переходя те границы, которые установила сама Анна Андреевна.

Интересные факты и инсайты

Как знакомство с Модильяни повлияло на поэтический стиль Ахматовой? В чем заключается ценность его рисунков в контексте всего творчества? В рамках лекции будут представлены эксклюзивные факты и интерпретации, открывающие новые грани поэзии и культурного контекста Серебряного века.

О спикере

Нина Попова — основатель и первый директор Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, а также президент Благотворительного фонда друзей музея.

Информация о мероприятии

Рекомендуемый возраст: 14+
Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Если у вас нет возможности посетить лекцию лично, вы сможете присоединиться онлайн!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 октября
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
19:30 от 2300 ₽

В ближайшие дни

Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
19 сентября в 18:00 Музей «В Тишине»
от 1450 ₽
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
0+
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
12 октября в 14:00 Музей Павла и Сергея Третьяковых
Билеты
Экспозиция «Космический чердак»
6+
Интерактивный
Экспозиция «Космический чердак»
17 сентября в 16:30 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше