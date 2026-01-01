Спектакль Нина и хлебные карточки

Спектакль по рассказу Кира Булычева в Казанском ТЮЗе

Казанский ТЮЗ посвящает спектакль 80-летию победы в Великой Отечественной войне. У зрителей есть возможность ознакомиться с произведением знаменитого советского писателя Кира Булычева — рассказом «Можно попросить Нину?». В нём одна фантастическая деталь меняет судьбы главного героя Вадима и девочки Нины.

Главные события развиваются вокруг невозможного звонка, который становится катализатором для размышлений о прежних ценностях. Герои сталкиваются с необходимостью переосмыслить свои приоритеты и осознать, насколько важно ценить близких людей. Спектакль увлечет тех, кто любит драматические истории с элементами фэнтези и глубокие философские личные размышления.

Не упустите шанс увидеть эту уникальную интерпретацию, полную эмоций и неожиданных поворотов.