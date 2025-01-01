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Нильс и волшебная дудочка
Киноафиша Нильс и волшебная дудочка

Спектакль Нильс и волшебная дудочка

О концерте/спектакле

Музыкальное приключение для детей: «Нильс и волшебная дудочка»

Приглашаем вас на уникальный концерт для детей «Нильс и волшебная дудочка», который состоится в Свердловской филармонии. Это музыкальное путешествие перенесёт маленьких зрителей в волшебный мир сказки Сельмы Лагерлеф, где они узнают о важности уважения, дружбы и выполнения обещаний.

Сказка, полная музыки

В этой интерактивной постановке зрители смогут наблюдать, как барабаны весело отбивают победный марш, треугольники звенят каплями дождя, а грохот бубнов прогоняет коварную злодейку-лису. Музыка станет неотъемлемой частью повествования, насыщая его яркими звуковыми образами.

Исполнители

На сцене выступят талантливые музыканты:

  • Татьяна Адриковская — фортепиано
  • Андрей Медведев — кларнет, саксофон, блок-флейта

Информация для зрителей

Билеты приобретаются на каждого входящего, поэтому позаботьтесь о покупке заранее. Это прекрасная возможность провести время с семьёй и погрузиться в мир музыки и сказки.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 13 сентября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽
Екатеринбург, 20 сентября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽
Екатеринбург, 18 октября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽
Екатеринбург, 25 октября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽
Екатеринбург, 1 ноября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽

В ближайшие дни

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Моноспектакль
Письмо
11 сентября в 19:00 Екатеринбургский дом актера
от 500 ₽
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0+
Музыка Детский Интерактивный
Зайкина избушка
24 января в 11:30 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
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