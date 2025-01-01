Спектакль Нильс и волшебная дудочка

Музыкальное приключение для детей: «Нильс и волшебная дудочка»

Приглашаем вас на уникальный концерт для детей «Нильс и волшебная дудочка», который состоится в Свердловской филармонии. Это музыкальное путешествие перенесёт маленьких зрителей в волшебный мир сказки Сельмы Лагерлеф, где они узнают о важности уважения, дружбы и выполнения обещаний.

Сказка, полная музыки

В этой интерактивной постановке зрители смогут наблюдать, как барабаны весело отбивают победный марш, треугольники звенят каплями дождя, а грохот бубнов прогоняет коварную злодейку-лису. Музыка станет неотъемлемой частью повествования, насыщая его яркими звуковыми образами.

Исполнители

На сцене выступят талантливые музыканты:

Татьяна Адриковская — фортепиано

Андрей Медведев — кларнет, саксофон, блок-флейта

Информация для зрителей

Билеты приобретаются на каждого входящего, поэтому позаботьтесь о покупке заранее. Это прекрасная возможность провести время с семьёй и погрузиться в мир музыки и сказки.