Летний концерт NILETTO в Санкт-Петербурге

19 августа Roof Place станет площадкой для одного из самых ярких и самобытных артистов российской сцены — NILETTO. Этот музыкант возвращается с летним концертом, обещая незабываемую атмосферу и мощный заряд энергии.

Уникальный стиль и громкие хиты

NILETTO известен своей уникальной энергетикой и стилем, а его хиты звучат из каждого динамика. Артист завоевал сердца миллионов слушателей после участия в популярных телепроектах, в том числе шоу «Песни». Его трек «Любимка» получил премию «Золотой граммофон», а в 2020 году NILETTO стал победителем MTV EMA в номинации Best MTV Russia Act — Лучший российский исполнитель.

Что услышите на концерте

На концерте прозвучат все главные хиты, включая:

«Худи»

«Не вспоминай»

«Громче города»

«Счастливым»

«Еду я на Родину»

«Любимка»

«Краш»

«Если тебе будет грустно»

Билеты уже в продаже

Не упустите возможность стать частью этого яркого события — билеты на концерт NILETTO уже в продаже! Позаботьтесь о своем месте заранее и готовьтесь к незабываемой ночи!