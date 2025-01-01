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Niletto
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Niletto

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Летний концерт NILETTO в Санкт-Петербурге

19 августа Roof Place станет площадкой для одного из самых ярких и самобытных артистов российской сцены — NILETTO. Этот музыкант возвращается с летним концертом, обещая незабываемую атмосферу и мощный заряд энергии.

Уникальный стиль и громкие хиты

NILETTO известен своей уникальной энергетикой и стилем, а его хиты звучат из каждого динамика. Артист завоевал сердца миллионов слушателей после участия в популярных телепроектах, в том числе шоу «Песни». Его трек «Любимка» получил премию «Золотой граммофон», а в 2020 году NILETTO стал победителем MTV EMA в номинации Best MTV Russia Act — Лучший российский исполнитель.

Что услышите на концерте

На концерте прозвучат все главные хиты, включая:

  • «Худи»
  • «Не вспоминай»
  • «Громче города»
  • «Счастливым»
  • «Еду я на Родину»
  • «Любимка»
  • «Краш»
  • «Если тебе будет грустно»

Билеты уже в продаже

Не упустите возможность стать частью этого яркого события — билеты на концерт NILETTO уже в продаже! Позаботьтесь о своем месте заранее и готовьтесь к незабываемой ночи!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 августа
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
20:00 от 4500 ₽

Фотографии

Niletto

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