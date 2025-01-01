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Niletto на Речном!
Билеты от 3000₽
Киноафиша Niletto на Речном!

Niletto на Речном!

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Выступление NILETTO на открытии пляжного сезона в Москве

14 июня в бич-клабе "Речной" состоится грандиозное открытие сезона пляжных вечеринок и концертов. В этот вечер зрителей ждет невероятное шоу с участием популярных артистов!

Кульминацией события станет долгожданное выступление яркого и талантливого певца NILETTO. Его хиты уже давно завоевали сердца поклонников, и этот концерт обещает стать настоящим праздником музыки!

Пляжная вечеринка с диджеями

В программе вечера — мощная пляжная вечеринка с участием диджейского коллектива Soho Family. Их сет создаст идеальную атмосферу для отдыха и танцев под звездами.

Время и правила входа

Сбор гостей начнется в 16:00, а выход артиста на сцену ожидается около 21:00. Обратите внимание, что на входе действует фейсконтроль. Пожалуйста, имейте при себе оригинал паспорта для подтверждения возраста — мероприятие предназначено для зрителей от 16 лет и старше.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Ждем вас в "Речном"!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Речной Москва, Ленинградское ш., 45б, стр. 2а
16:00 от 3000 ₽

Фотографии

Niletto на Речном!

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