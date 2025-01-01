Niletto на Речном!

Выступление NILETTO на открытии пляжного сезона в Москве

14 июня в бич-клабе "Речной" состоится грандиозное открытие сезона пляжных вечеринок и концертов. В этот вечер зрителей ждет невероятное шоу с участием популярных артистов!

Кульминацией события станет долгожданное выступление яркого и талантливого певца NILETTO. Его хиты уже давно завоевали сердца поклонников, и этот концерт обещает стать настоящим праздником музыки!

Пляжная вечеринка с диджеями

В программе вечера — мощная пляжная вечеринка с участием диджейского коллектива Soho Family. Их сет создаст идеальную атмосферу для отдыха и танцев под звездами.

Время и правила входа

Сбор гостей начнется в 16:00, а выход артиста на сцену ожидается около 21:00. Обратите внимание, что на входе действует фейсконтроль. Пожалуйста, имейте при себе оригинал паспорта для подтверждения возраста — мероприятие предназначено для зрителей от 16 лет и старше.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Ждем вас в "Речном"!