Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Никто, совершенно никто
Киноафиша Никто, совершенно никто

Спектакль Никто, совершенно никто

Постановка
Город 16+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Никто, совершенно никто»: спектакль актерской студии при театре Город

Актёрская студия при театре представляет новый спектакль «Никто, совершенно никто», который погружает зрителей в мир глубоких человеческих переживаний. Главная героиня, Ульяна, живёт в цветущем возрасте и заботится о своей больной бабушке. Это совместное проживание открывает перед ними новые горизонты, заставляя по-новому взглянуть на привычные вещи и отношения.

Сюжет и герои

Драма исследует сложные межличностные связи, которые возникают и исчезают в жизни Ульяны. В её окружении появляются разные люди: дядя, парень, друзья-студенты. Но только один из них становится тем, с кем связь удивительным образом усиливается. Это создает трогательные и запоминающиеся моменты, которые остаются в памяти надолго.

Монолог как форма самовыражения

Ульяна делится своими переживаниями через откровенный и живой монолог. В процессе своей исповеди она проходит путь эволюции, открывая для себя новые грани жизни. Темы, такие как жизнь, смерть, любовь, одиночество, молодость и беспомощность, переплетаются в её размышлениях, создавая атмосферу глубокой эмоциональной вовлеченности.

Почему стоит посетить спектакль

«Никто, совершенно никто» — это не просто драма, а настоящее исследование человеческой природы и эмоциональной связи между людьми. Спектакль призван пробудить в зрителях сочувствие и понимание, заставляя задуматься о том, что действительно важно в жизни. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!

Режиссер
Алексей Романов
В ролях
Ирина Сучкова
Арина Андреева
Алена Ларинина
Анна Тома
Дмитрий Аксенов

Фотографии

Никто, совершенно никто Никто, совершенно никто Никто, совершенно никто Никто, совершенно никто Никто, совершенно никто
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше