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Никому не хватает любви: Олег Митяев
Киноафиша Никому не хватает любви: Олег Митяев

Никому не хватает любви: Олег Митяев

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Олег Митяев: Праздник авторской песни в Новосибирске

Дорогие друзья! Приглашаем вас на незабываемый концерт народного артиста России, известного барда Олега Митяева. 

Зарядитесь положительными эмоциями

На концерте прозвучат самые любимые композиции: «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была» и, конечно же, «Как здорово, что все мы здесь…». Эти песни подарят вам незабываемые эмоции и хорошее настроение.

Грусть и радость в музыке

Олег Митяев всегда говорит: «Комик в жизни, злодей на сцене». Он уверенно знает, что для того, чтобы поднять настроение, иногда нужно делиться и грустью. Заглавная песня альбома, ставшая его визитной карточкой, принесла ему победу в музыкальном национальном конкурсе «Виктория» в номинации «Городской романс» в 2018 году.

Не упустите возможность

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Концерт Олега Митяева — это не просто выступление, а целое путешествие в мир чувств и эмоций, которое подарит вам незабываемые воспоминания.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 21 октября
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Никому не хватает любви: Олег Митяев

В ближайшие дни

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