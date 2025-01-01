Никому не хватает любви: Олег Митяев

Олег Митяев: Праздник авторской песни в Новосибирске

Дорогие друзья! Приглашаем вас на незабываемый концерт народного артиста России, известного барда Олега Митяева.

Зарядитесь положительными эмоциями

На концерте прозвучат самые любимые композиции: «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была» и, конечно же, «Как здорово, что все мы здесь…». Эти песни подарят вам незабываемые эмоции и хорошее настроение.

Грусть и радость в музыке

Олег Митяев всегда говорит: «Комик в жизни, злодей на сцене». Он уверенно знает, что для того, чтобы поднять настроение, иногда нужно делиться и грустью. Заглавная песня альбома, ставшая его визитной карточкой, принесла ему победу в музыкальном национальном конкурсе «Виктория» в номинации «Городской романс» в 2018 году.

Не упустите возможность

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Концерт Олега Митяева — это не просто выступление, а целое путешествие в мир чувств и эмоций, которое подарит вам незабываемые воспоминания.