Лекция Николая Варкентина: Как найти нужную информацию

Каждый из нас иногда ищет специальную информацию, которая может быть как полезной, так и вредной. Вопросы могут быть самыми разными: от обсуждения потенциального вреда глютена до эффективности диеты, состоящей из булочек и алкоголя. Или, например, как работают присадки, добавляемые в топливо автомобилей. Согласитесь, информация на эти темы может быть разнообразной и порой противоречивой.

Интернет предлагает массу данных, но зачастую они не подкреплены авторитетными источниками. Как же разобраться в этой непростой ситуации и выделить истину среди потока недостоверной информации? На лекции Николая Варкентина вы сможете узнать о современных источниках специальной информации, инструментах и лайфхаках, которые помогут в поиске.

Что вы узнаете на лекции

Способы оценки качества информации.

Причины появления ложных данных и фейков.

Как правильно читать информационные материалы на примере кофе, сауны и сибирской выхухоли.

Об ораторе

Николай Варкентин — кандидат химических наук, руководитель научного блока предприятия Госкорпорации «Росатом». Он является ведущим публичных мероприятий и популяризатором науки.