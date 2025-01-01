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Билеты от 700₽
Киноафиша
Николай Рябуха "Песни, спетые сердцем"
Николай Рябуха "Песни, спетые сердцем"
6+
живая музыка
Возраст
6+
Билеты от 700₽
О концерте/спектакле
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20:50
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₽
9 ноября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
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17:00
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