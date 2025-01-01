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Киноафиша Николай Рябуха. Голос, целующий сердце

Николай Рябуха. Голос, целующий сердце

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Николая Рябухи в Колизей-арене

Не упустите возможность стать частью музыкального события года! Николай Рябуха, известный своим уникальным голосом и трогательной интерпретацией песен, выступит с концертом под названием «Голос, целующий сердце» в Колизей-арене.

О программе

На концерте прозвучат как известные хиты, так и новые композиции Николая Рябухи. Его творчество отличается глубиной и искренностью, а каждая песня — это история, которая трогает сердца зрителей. Концерт обещает быть наполненным эмоциями и яркими моментами.

Интересные факты

  • Николай Рябуха — лауреат нескольких музыкальных премий, включая «Золотой граммофон».
  • Артист известен своим благотворительным проектом, в рамках которого он помогает детям из малообеспеченных семей.
  • Концерт в Колизей-арене станет частью его большого туру по городам России.

Билеты

Билеты на концерт уже в продаже. Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Приобретайте их на официальном сайте или в кассах театра.

Заключение

Приходите на концерт Николая Рябухи и позвольте его музыке наполнить ваше сердце теплом и светом. Это будет вечер, который вы запомните надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 ноября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 1000 ₽

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