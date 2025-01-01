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Николай Рубцов
Билеты от 900₽
Киноафиша Николай Рубцов

Спектакль Николай Рубцов

Постановка
Глас 16+
Режиссер Никита Астахов, Татьяна Белевич
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтический спектакль о Николае Рубцове

Русский духовный театр «Глас» представляет камерный спектакль, посвященный жизни и творчеству великого русского поэта Николая Рубцова. Режиссер-постановщик Никита Астахов создал уникальную музыкально-поэтическую летопись, в которую вплетены важные биографические элементы, помогающие зрителям глубже понять смысл стихотворений Рубцова. В каждой строке его творчества ощущаются боль, переживания, вера и искренность.

Первая театральная постановка о Рубцове

«Николай Рубцов» — это первая театральная работа в России, обращенная к личности этого талантливого поэта. В спектакле звучит тихая лирика и воспоминания о детских и юношеских годах, любимых людях и трудностях на жизненном пути. Рассказчик проводит зрителей по непростой судьбе Рубцова, показывая, как происходила его борьба — классовая, социальная, творческая, духовная и нравственная.

Сентиментальные и яркие эпизоды

Сентиментальные, зыбкие воспоминания соседствуют с яркими эпизодами, такими как посиделки в общаге Литературного института после выхода первого поэтического сборника «Волны и скалы». В сценах, где занята большая часть труппы театра, звучат любовные признания, песни под гармонь и литературные композиции. Знакомые строки, такие как «Я буду долго гнать велосипед», «Тихая моя родина» и «В горнице моей светло», перемежаются с менее известными произведениями.

Живое исполнение и музыкальные номера

Все музыкальные номера исполняются актерами театра вживую, без фонограммы, что добавляет спектаклю особую атмосферу. Театр «Глас» своим спектаклем-посвящением возвращает Рубцова в культурное сознание, избавляя его от забвения и заново открывая его поэтическое наследие для зрителей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Глас Москва, Б.Татарская, 29
18:00 от 900 ₽

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