Николай Редькин
Возраст 16+

О выставке

Лекция о Паше Технике от Николая Редькина

Приглашаем вас на лекцию, посвященную Паше Технику — фигуре, оставившей заметный след в мире музыки и хип-хопа. Мы обсудим его неоднозначную личность и творческий путь, который позволил ему пронести свое уникальное видение жанра через многие годы.

Музыка, изменившая хип-хоп

Паша Техник — не просто музыкант, а целая эпоха в отечественном рэпе. Его необычный стиль и странные, но запоминающиеся тексты вдохновили множество артистов, и его влияние ощутимо до сих пор.

Влияние на поколения

На лекции мы также поговорим о том, как Паша изменил восприятие хип-хопа в России, и какие наработки артистов были созданы под его влиянием. Это отличная возможность прикоснуться к миру музыки и понять, как она эволюционировала.

Не упустите шанс узнать больше о Паше Технике и его вкладе в музыкальную культуру. Мы гарантируем интересное и содержательное обсуждение!

Апрель
2 апреля четверг
19:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 1500 ₽

