Николай Редькин
Николай Редькин

Николай Редькин

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Возрождение инди-музыки: лекция о 2010-х

В скором времени мы приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную российской инди-музыке 2010-х годов. Эта эпоха стала настоящим расцветом независимой культуры, и в рамках мероприятия мы подробно обсудим ее ключевые моменты.

Герои и записи

Лекция будет охватывать не только самые яркие записи того времени, но и расскажет о фигурах, которые стали символами музыкальной волны. Зрители смогут узнать, как интернет и социальные сети содействовали популяризации инди-музыки в России. Вы познакомитесь с творчеством таких групп, как Пиратская Станция, Зодиак и Маша и Медведи, которые оставили свой след в истории.

Интересные факты

Знаете ли вы, что именно в 2010-х году многие музыканты начали активно использовать платформы, такие как ВКонтакте и YouTube, для продвижения своего творчества? Это кардинально изменило подход к музыкальной индустрии и дало возможность многим талантам быть услышанными.

Приглашение на лекцию

Не упустите возможность погрузиться в мир российской музыки 2010-х годов. Мы обещаем интерактивный формат и много интересной информации, которая заинтересует как давних поклонников, так и новичков в этой увлекательной теме.

Купить билет на выставка

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 9 октября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 15 октября
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
19:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 16 октября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 1200 ₽

