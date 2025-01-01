Меню
Николай Редькин в Санкт-Петербурге
Николай Редькин в Санкт-Петербурге

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новая русская волна 2010-х: Расцвет инди-музыки

Готовьтесь к увлекательному погружению в мир российской инди-музыки 2010-х годов! В этой лекции мы расскажем о том, как интернет и социальные сети стали катализаторами для расцвета независимой культуры в России.

Путь к популярности

Что же привело к такому бурному развитию? В десятилетии 2010-х независимые музыканты нашли своих поклонников за пределами традиционных медиаплатформ. Новые технологии и доступ к интернету позволили артистам делиться своей музыкой с широкой аудиторией, обходя хит-парады и радиостанции.

Герои и их платформа

В центре нашего внимания окажутся ключевые фигуры этого движения — группы и музыканты, которые изменили музыкальную сцену страны. Мы поговорим о таких проектах, как Пошлая Молли, Кино и ГШ, которые завоевали сердца молодежи и стали символами целого поколения.

Главные записи десятилетия

Также в лекции мы затронем самые значимые альбомы и песни, которые стали настоящими хитами. Не упустим возможности рассказать о том, как разные стили и жанры переплетались, создавая уникальное звучание и атмосферу.

Присоединяйтесь к нам, и вместе мы откроем для себя удивительный мир российской инди-музыки 2010-х годов — десятилетия, ставшего настоящим культурным феноменом.

В других городах

Санкт-Петербург, 1 ноября
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
19:00 от 1500 ₽

