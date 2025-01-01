Музыкальный журналист и блогер Николай Редькин приглашает вас на увлекательную лекцию, посвященную расцвету российской инди-музыки в 2010-х годах.
В ходе лекции мы окунемся в атмосферу этой эпохи, разбирая, как интернет и социальные сети стали катализаторами для зарождения новых артистов и музыкальных течений. Николай подробно расскажет о ярких фигурах, которые внесли значительный вклад в развитие российской музыки, а также о ключевых записях, изменивших музыкальный ландшафт.
Не упустите возможность узнать о важнейших событиях и артистах, которые формировали музыкальную сцену нашего времени. Эта лекция станет отличным подарком для всех, кто ценит независимую музыку и хочет глубже понять ее развитие!