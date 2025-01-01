Меню
Николай Редькин в Казани
Киноафиша Николай Редькин в Казани

Николай Редькин в Казани

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция о музыке 2010-х в Казани

Музыкальный журналист и блогер Николай Редькин приглашает вас на увлекательную лекцию, посвященную расцвету российской инди-музыки в 2010-х годах.

Независимая культура на подъеме

В ходе лекции мы окунемся в атмосферу этой эпохи, разбирая, как интернет и социальные сети стали катализаторами для зарождения новых артистов и музыкальных течений. Николай подробно расскажет о ярких фигурах, которые внесли значительный вклад в развитие российской музыки, а также о ключевых записях, изменивших музыкальный ландшафт.

Что вас ждет на лекции?

  • Обзор музыкальных трендов и явлений 2010-х.
  • Погружение в мир инди-музыки и ее популярных представителей.
  • Интересные факты о создании музыкальных альбомов и их влиянии на культуру.

Не упустите возможность узнать о важнейших событиях и артистах, которые формировали музыкальную сцену нашего времени. Эта лекция станет отличным подарком для всех, кто ценит независимую музыку и хочет глубже понять ее развитие!

