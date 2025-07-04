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Николай Носков. Летний Концерт в Зеленом Театре ВДНХ
Билеты от 2300₽
Киноафиша Николай Носков. Летний Концерт в Зеленом Театре ВДНХ

Николай Носков. Летний Концерт в Зеленом Театре ВДНХ

12+
Возраст 12+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Главные хиты Николая Носкова прозвучат в Зеленом театре ВДНХ

Большой летний концерт Николая Носкова, уже ставший доброй традицией, состоится 4 июля 2025 года на исторической сцене Зеленого театра ВДНХ. Этот уникальный артист, обладающий неподражаемым голосом и харизмой, подарит зрителям незабываемые эмоции и атмосферу.

Феноменальный успех

Николай Носков — заслуженный артист России и пятикратный обладатель музыкальной премии «Золотой граммофон». Он также является лауреатом премий «Овация» и «Виктория». Его песни, такие как «Это здорово», «Паранойя», «Дай мне шанс», «Снег», «Я тебя люблю» и «На меньшее я не согласен», стали настоящими хитами и любимыми у многих поколений слушателей.

Что ожидать

На концерте прозвучат как известные хиты, так и новые композиции, что обещает сделать вечер по-настоящему живым и запоминающимся. Особое внимание на мероприятии будет уделено атмосфере летнего праздника, которая погрузит зрителей в мир музыки и эмоций.

Специальный гость

В этом году Николая Носкова на сцене поддержит специальный гость — IVAN, что добавит еще больше ярких моментов в концертную программу.

Детали мероприятия

Дата: 4 июля 2025 года
Начало: 20:00
Место: Зеленый Театр ВДНХ, Москва, проспект Мира, д.119, стр.545

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00 от 2300 ₽

Фотографии

Николай Носков. Летний Концерт в Зеленом Театре ВДНХ

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