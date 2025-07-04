Николай Носков. Летний Концерт в Зеленом Театре ВДНХ

Главные хиты Николая Носкова прозвучат в Зеленом театре ВДНХ

Большой летний концерт Николая Носкова, уже ставший доброй традицией, состоится 4 июля 2025 года на исторической сцене Зеленого театра ВДНХ. Этот уникальный артист, обладающий неподражаемым голосом и харизмой, подарит зрителям незабываемые эмоции и атмосферу.

Феноменальный успех

Николай Носков — заслуженный артист России и пятикратный обладатель музыкальной премии «Золотой граммофон». Он также является лауреатом премий «Овация» и «Виктория». Его песни, такие как «Это здорово», «Паранойя», «Дай мне шанс», «Снег», «Я тебя люблю» и «На меньшее я не согласен», стали настоящими хитами и любимыми у многих поколений слушателей.

Что ожидать

На концерте прозвучат как известные хиты, так и новые композиции, что обещает сделать вечер по-настоящему живым и запоминающимся. Особое внимание на мероприятии будет уделено атмосфере летнего праздника, которая погрузит зрителей в мир музыки и эмоций.

Специальный гость

В этом году Николая Носкова на сцене поддержит специальный гость — IVAN, что добавит еще больше ярких моментов в концертную программу.

Детали мероприятия

Дата: 4 июля 2025 года

Начало: 20:00

Место: Зеленый Театр ВДНХ, Москва, проспект Мира, д.119, стр.545

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