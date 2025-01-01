Меню
Николай Мячин. Что ждет российскую экономику в 2026 году
Николай Мячин. Что ждет российскую экономику в 2026 году

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лекция о российской экономике

Кажется, что всё вокруг дорожает? Вам не кажется. На лекции будет обсуждено, кто виноват в инфляции, почему зарплаты не успевают за ростом цен и как государство пытается справляться с данной проблемой. Мы попытаемся понять, что можно сделать, чтобы минимизировать страдания и увеличить финансовый уют в нашей жизни.

О лекторе

Николай Мячин — кандидат экономических наук и основатель популярного YouTube-канала «Простая экономика», который насчитывает более миллиона подписчиков. Также у него есть Telegram-канал с аудиторией в 150 тысяч и книга «Простая экономика», проданная в 9 тысяч экземпляров. Он является обладателем премии Министерства финансов за лучший авторский медиапроект в социальных сетях.

Почему стоит посетить

Лекция предоставит уникальную возможность получить экспертное мнение и задать вопросы по экономическим темам. Вы сможете узнать, как мировые тренды и политические решения влияют на вашему кошельку. Не упустите шанс освежить свои знания в области экономики!

Октябрь
10 октября пятница
19:00
Дом еврейской культуры ЕСОД Санкт-Петербург, Б.Разночинная, 25а
от 1000 ₽

