Николай Молодцов. Открытый урок «Цветоведение. Контрастная цветовая гармония»
О концерте/спектакле

Открытый урок по цветоведению с Николаем Молодцовым

Приглашаем вас на открытый урок Николая Молодцова, посвященный контрастной цветовой гармонии. Этот мастер-класс является частью авторской программы художника и адаптирован для широкой аудитории, как профессионалов, так и любителей искусства.

Что вас ждет на занятии

Урок начнется с краткого обзора теоретических аспектов цветовой гармонии. Затем вы перейдете к практическим упражнениям, в ходе которых сможете создать сложную цветовую композицию на основе контрастных цветов. Выполнение этих упражнений позволит вам глубже понять принципы гармонизации цвета.

Что взять с собой

Чтобы принять участие в мастер-классе, вам понадобится:

  • 1-3 листа плотной бумаги формата А4 или А3
  • Карандаш и ластик
  • Краски на выбор: гуашь, акрил, акварель или пастель
  • Кисти и палитра
  • Мастихин или стек
  • Банка для воды
  • Малярный скотч или кнопки
  • Блокнот для конспекта и ручка
  • Небольшой планшет или твердая папка

Каждому участнику будет предоставлено оборудованное рабочее место за столом, что создаст комфортные условия для творчества.

О мастере

Николай Молодцов — опытный художник и преподаватель, родился в 1956 году в Омске. Он закончил художественно-графический факультет Омского государственного педагогического института. Являясь членом Союза Художников России, Николай также занимает должность доцента кафедры монументальной живописи. У него есть диплом от Российской Академии Художеств, и он является участником более 40 выставок как в России, так и за рубежом.

Личные выставки художника, которых было около 20, привлекают внимание зрителей благодаря уникальному стилю и глубине восприятия цвета. Работы Молодцова хранятся в 15 государственных музеях и частных коллекциях, а его биография вошла в издание по культуре “Who is Who in Russia” в 2009 году.

С 1978 года он ведет собственную изостудию и продолжает активно преподавать, передавая свои знания о цвете и живописи новым поколениям.

Приходите на открытый урок, чтобы не только познакомиться с авторской программой, но и открыть для себя мир цветовой гармонии!

Октябрь
11 октября суббота
16:00
Art Коробка Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
от 3000 ₽

Все выставки Москвы
