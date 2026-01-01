Николай Луганский
16+
О концерте

Музыка великого композитора в исполнении Николая Луганского

Приглашаем вас на музыкальный вечер, посвященный произведениям Бетховена, Шумана и Шопена. В программе выступит выдающийся пианист Николай Луганский, чья игра отмечается благородством и теплотой.

Николай Луганский: мастер своего дела

Николай Луганский — один из самых ярких пианистов нашего времени. Его исполнение поражает высочайшей чувствительностью и глубиной. Пресса не скупится на похвалы, называя его «пианистом всепоглощающей чувствительности» и отмечая, что «инструмент звучит как целый оркестр». Каждый его концерт — это настоящее музыкальное событие, которое дает возможность услышать классику в новом свете.

Понять музыку на новом уровне

Луганский сам скромно подчеркивает: «Самый распрекрасный пианист не сравнится с композитором. Это как сопоставить человека и бога. Композитор создаёт новый мир, а пианист в меру сил пытается воплотить его на сцене». Эта философия отражает его подход к интерпретации классических произведений. Вы сможете не только насладиться исполнением, но и задуматься о глубоком смысле звучащей музыки.

Не упустите возможность стать частью этого уникального концерта. Ожидаем вас на нашем мероприятии!

Ноябрь
30 ноября понедельник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 5500 ₽

