Николай Луганский. Соло
Николай Луганский. Соло

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыкальный вечер с Николаем Луганским

Дорогие зрители, в нашем театре состоится невероятный концерт с участием выдающегося пианиста Николая Луганского. На сцене прозвучат шедевры классической музыки, которые поразят ваше воображение.

Программа концерта

  • Фредерик Шопен – Двадцать четыре прелюдии, op. 28
  • Роберт Шуман – «Детские сцены»
  • Роберт Шуман – «Юмореска», op. 20

Николай Луганский – живая легенда современного музыкального мира. Его мастерство и техника восхищают как зрителей, так и критиков. Многие симфонические оркестры мечтают о сотрудничестве с этим выдающимся исполнителем, который способен раскрыть любую композиторскую идею.

Классические произведения Шумана и Шопена, представленные в концерте, обещают стать не только музыкальным событием, но и настоящим праздником для всех любителей искусства. Не упустите возможность насладиться этой уникальной программой!

Купить билет на концерт Николай Луганский. Соло

Помощь с билетами
В других городах
Март
31 марта вторник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 4700 ₽

В ближайшие дни

Rock трибьют
12+
Рок
Rock трибьют
27 февраля в 19:00 Театр эстрады
Билеты
Пьяццолла. Аконкагуа
0+
Классическая музыка
Пьяццолла. Аконкагуа
10 апреля в 19:00 Свердловская филармония
от 1500 ₽
Магия терменвокса
Классическая музыка
Магия терменвокса
25 апреля в 11:30 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
