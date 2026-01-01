Николай Луганский. Соло

Музыкальный вечер с Николаем Луганским

Дорогие зрители, в нашем театре состоится невероятный концерт с участием выдающегося пианиста Николая Луганского. На сцене прозвучат шедевры классической музыки, которые поразят ваше воображение.

Программа концерта

Фредерик Шопен – Двадцать четыре прелюдии, op. 28

Роберт Шуман – «Детские сцены»

Роберт Шуман – «Юмореска», op. 20

Николай Луганский – живая легенда современного музыкального мира. Его мастерство и техника восхищают как зрителей, так и критиков. Многие симфонические оркестры мечтают о сотрудничестве с этим выдающимся исполнителем, который способен раскрыть любую композиторскую идею.

Классические произведения Шумана и Шопена, представленные в концерте, обещают стать не только музыкальным событием, но и настоящим праздником для всех любителей искусства. Не упустите возможность насладиться этой уникальной программой!