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Билеты от 1800₽
Киноафиша Николай Луганский, фортепиано. РНО, Wuxi Symphony Orchestra, дирижер – Daye Lin

Николай Луганский, фортепиано. РНО, Wuxi Symphony Orchestra, дирижер – Daye Lin

6+
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 1800 ₽

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