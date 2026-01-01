Оповещения от Киноафиши
Николай Луганский, Дмитрий Лисс и УАФО
Николай Луганский, Дмитрий Лисс и УАФО

0+
Возраст 0+

О концерте

Торжественный концерт в честь 90-летия Уральского филармонического оркестра

Уральский академический филармонический оркестр под руководством выдающегося дирижёра Дмитрия Лисса готовится к знаковому событию в своей истории — празднованию 90-летия. В этом торжественном концерте на сцене прозвучит Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

В качестве солиста выступит удивительный пианист Николай Луганский, чья игра покорила лучшие залы мира. Этот концерт станет не только данью уважения к знаковым достижениям оркестра, но и великолепной возможностью насладиться уникальным музыкальным звучанием.

Не пропустите шанс стать частью этого важного культурного события, которое обещает быть ярким и запоминающимся. Увидеть выступление такого масштаба будет настоящим подарком для всех ценителей музыки.

Купить билет на концерт Николай Луганский, Дмитрий Лисс и УАФО

В других городах
Апрель
1 апреля среда
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 5700 ₽

