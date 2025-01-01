Николай Кузнецов (фортепиано)

Музыкальный вечер с Николаем Кузнецовым в Музее Скрябина

Николай Кузнецов — российский пианист, отличившийся на Международном конкурсе пианистов-мастеров в Монте-Карло, где получил Гран-при и Премию князя Монако Ренье III. Его выступления известны глубокой интерпретацией и мастерством исполнения.

Концерт в рамках проекта «На слуху»

В этом сезоне Николай Кузнецов даст концерт в рамках музыкального проекта «На слуху» в Музее Скрябина. В программе звучат шедевры мировой классики, которые подарят слушателям незабываемые эмоции и уникальную атмосферу.

Месторасположение и атмосфера

Музей Скрябина, известный своей богатой историей и уникальной акустикой, станет идеальной площадкой для этого музыкального события. Здесь царит спокойная и вдохновляющая обстановка, способствующая глубокому восприятию музыки.

Не упустите возможность стать частью этого культурного события и насладиться великолепным исполнением классических произведений в исполнении талантливого пианиста!