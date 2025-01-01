Спектакль Николай Гумилев. Большой вечер поэзии

Литературное путешествие с Антоном Тарасовым и театром Неолира

Приглашаем вас на уникальное событие, посвященное творчеству одного из самых ярких лириков Серебряного века — Николаю Гумилеву. Его стихи, отражающие глубину человеческих переживаний и мудрости, будут читаться художественным руководителем театра «НЕОЛИРА» Антоном Тарасовым.

Творческий путь Гумилева

Николай Гумилев начал свой путь как певец экзотики и древностей, будучи верным учеником символистов. Его поэзия претерпела значительные изменения, связанная с личными трагедиями, путешествиями по Африке и военной службой. Эти испытания добавили в его творчество нот провидческой мудрости и исповедальности.

Антон Тарасов: человек многогранного таланта

Антон Тарасов — не только талантливый декламатор, но и композитор, автор множества известных хитов. Его музыкальные произведения звучат в Мариинском театре и на других площадках Санкт-Петербурга. Тарасов также является автором книг, таких как роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага», которые получили положительные отзывы критиков и читателей.

Театр «НЕОЛИРА»

Театр «НЕОЛИРА», основанный в 2019 году, успел добиться значительных успехов: в его репертуаре более ста представлений, включая поэтические вечера, конкурсы, спектакли и фестивали. Ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии» стал ярким событием в культурной жизни города, привнося в неё особую атмосферу.

Открытие новых горизонтов

Каждое мероприятие театра «НЕОЛИРА» дарит зрителям возможность соприкоснуться с глубиной литературы и музыки. Приходите и откройте для себя мир художественного слова, в котором Антон Тарасов проведет вас по самым чарующим страницам классической поэзии.