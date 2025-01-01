Спектакль Николай Гумилев. Большой вечер поэзии

Литературное путешествие с Антоном Тарасовым

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвященный творчеству одного из самых ярких лириков Серебряного века – Н. С. Гумилеву. Этот поэт, начавший свой путь как певец экзотики и древностей, стал символом целой эпохи. Его стихи, полные мужества и глубины, отражают не только личные драмы, но и исторические события, такие как африканские путешествия и военная служба.

Читает Антон Тарасов

В этот вечер нас будет радовать чтением стихов сам Антон Тарасов – художественный руководитель театра «Неолира». Его чуткая натура и эрудированность помогут раскрыть перед зрителями всю прелесть и силу поэзии Гумилева. Антон, с его психологическим образованием и музыкальным талантом, создаст атмосферу глубокого понимания и сопереживания.

Творческий путь Антона Тарасова

Антон Тарасов – не только поэт, но и композитор, автор множества известных хитов. Его музыка звучит на сценах Мариинского театра и других известных площадках Санкт-Петербурга. Он также является автором популярных книг, таких как «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага», которые получили признание как от критиков, так и от читателей.

Театр «Неолира»

Театр «Неолира», основанный в 2019 году, уже успел завоевать сердца зрителей. В его репертуаре более ста мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, спектакли и сольные концерты. Каждый из них – это уникальное событие, способное подарить неповторимые эмоции. Кроме того, театр проводит ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии», который стал важной частью культурной жизни города.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного литературного путешествия! Ждем вас на вечере, который оставит незабываемые впечатления.