Николай Гринько
Киноафиша Николай Гринько

Николай Гринько

Возраст 12+
О концерте

Концерт Николая Гринько в пабе «O'Connell's»

Московский музыкант Николай Гринько готов порадовать зрителей уникальным концертом в пабе «O'Connell's». На этом событии он исполнит свои песни в стиле live-looping, используя одну гитару для создания аранжировок в реальном времени.

Звуковая палитра

В музыке Гринько легкость и простота гармонично сочетаются с глубиной и красотой образов. Зрители смогут насладиться такими композициями, как «Наши на Луне», «Сурикаты» и «Серега, вынеси ёлку». Каждая песня — это не просто мелодия, а целый мир, полный эмоций и смыслов.

Инновации в музыке

Концерт станет интересным для тех, кто ценит не только музыкальные техники, но и философские подтексты. Live-looping позволяет Гринько создавать многослойные аранжировки, что делает его выступление живым и уникальным.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события в уютной атмосфере пабе «O'Connell's»!

Апрель
19 апреля воскресенье
20:00
O'Connells Pub Москва, Покровка, 18/18, стр. 1
от 1000 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
