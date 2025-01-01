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Николай Гринько
Киноафиша Николай Гринько

Николай Гринько

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль Николая Гринько: Магия звука и эмоций

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие с участием Николая Гринько – талантливого музыканта, автора песен и звукорежиссера. Этот вечер обещает стать настоящим погружением в мир творчества, наполненного эмоциями и яркими мелодиями.

Уникальный стиль и многогранность

Николай Гринько известен своими песнями «на злобу дня», которые он называет «Укулельки». Его творчество сложно отнести к какому-то одному жанру – здесь и бардовская песня, и рок, и песенные пародии. Каждый номер – это маленький спектакль, который заставляет задуматься и улыбнуться.

Творческая магия

Даже на сольных выступлениях Николай превращается в «человека-оркестра». Он использует различные технические приспособления, создавая удивительный звук и атмосферу. Под его музыку зрители невольно начинают двигаться, а тексты песен наполняют сердце светом и легкостью.

Не упустите шанс

Этот спектакль – шанс увидеть и услышать Николая Гринько вживую. Не упустите возможность погрузиться в его мир, где каждая нота и каждое слово пронизывают душу. Приходите, и вы обязательно захотите вернуться снова!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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