Николай Гоголь «Вий»
Многогранный талант, посвятивший жизнь актерскому ремеслу 12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Театральная мистификация

Популярный актер театра и кино, дипломированный психолог и интеллектуал Даниил Спиваковский представит в своем неповторимом прочтении классику мирового хоррора — «Вий» Н. В. Гоголя. Эта мистическая повесть, переполненная страхами и загадками, будет исполнена через глубокое осознание и атмосферность артиста. Спиваковский, который давно освоил мистику как одну из своих сильных сторон, погружает зрителей в мир, где реальность и сверхъестественное переплетаются так, как это сделал Гоголь.

В исполнении Спиваковского «Вий» становится не просто повествованием, а настоящей мистической театральной мистификацией, основанной на старинных преданиях. Гоголь, который писал о страхах перед загробной жизнью и сам был поглощен этими страхами, создает в «Вие» мир, где сила взглядов и темные силы обладают уникальной властью. Артист заставляет зрителей погрузиться в эти чувства с глубоким пониманием каждого слова, каждого взгляда.

Особенности исполнения
Моноспектакль в исполнении Даниила Спиваковского — это не просто монолог, а театральное действо с насыщенной атмосферой, созданной музыкой народных инструментов. За пультом оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова — лауреат международных и всероссийских конкурсов Данил Стаднюк.

Зрители окажутся в центре этой мистической мистификации, которая будет не только захватывать, но и заставлять задуматься о природе страха, о взгляде в бездну, о том, как умение противостоять нечисти может стать причиной нашей гибели.

Февраль
27 февраля пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

Фотографии

