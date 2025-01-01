Меню
Николай Андреев
Билеты от 1000₽
Николай Андреев

Николай Андреев

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Женский взгляд: авторское шоу Николая Андреева

Интеллигент и философ Stand-up Club №1, Николай Андреев, завоевал сердца зрителей своей харизмой и оригинальным подходом к юмору. Его стендап пронизан неожиданными идеями и глубокими размышлениями, что сделало его настоящей легендой отечественного стендапа.

Талант, который завораживает

Особая изюминка Николая Андреева — это умение искусно курить на камеру, что объединяет его с неподражаемым стилем выступления. В рамках авторского шоу «Женский взгляд» он рассматривает разнообразные аспекты взаимоотношений, женской и мужской психологией, приправляя свои наблюдения искрометным юмором.

Путь к отдельному шоу

Проект «Женский взгляд» начал свою историю как рубрика в популярной программе «Порараз бирацца», но быстро завоевал популярность. Зрители оценили уникальный подход Николая к актуальным темам, и шоу вскоре стало самостоятельным проектом.

Не упустите возможность погрузиться в мир ума и юмора Николая Андреева на его удивительных выступлениях. Это не просто стендап, а целый опыт, объединяющий философские задумки и легкость восприятия!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1000 ₽

Фотографии

Николай Андреев

