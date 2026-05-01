Выставка «Николай Акимов и ученики» в Музее искусства Санкт-Петербурга

В МИСП открывается масштабная выставка, приуроченная к 125-летию со дня рождения выдающегося театрального режиссера и сценографа Николая Павловича Акимова (1901–1968). Этот проект не только освещает жизнь и творчество Акимова, но и знакомит зрителей с работами его учеников, ставшими значительными фигурами в развитии отечественного искусства.

Творческая среда Акимова

С 1954 по 1968 год Акимов возглавлял постановочный факультет в Ленинградском театральном институте им. А. Н. Островского. Его подход к обучению привнес удивительную гибкость, благодаря которой он воспитал множество талантливых режиссеров и оказал влияние на развитие художественной культуры 1960–1980-х годов.

Экспозиция и ее жемчужины

На выставке можно увидеть не только графические портреты современников Акимова, но и эскизы декораций и костюмов для его спектаклей. Эти работы подчеркивают новаторский подход мастера к театральному искусству в середине XX века. Также будут представлены уникальные афиши для спектаклей, в которых Акимов провел три десятилетия своей жизни.

Работы учеников

Посетители смогут оценить творчество выдающихся учеников Акимова, таких как Олег Целков и Михаил Кулаков, которые вписали свои имена в историю российского искусства. Некоторые из них стали заметными фигурами ленинградского и московского нонконформизма, другие – известные художники сцены. Эта выставка представляет собой яркое отображение творческой свободы и многообразия стилей «акимовцев», от деформированных образов Целкова до абстракций Кулакова.

Происхождение произведений

Работы для выставки поступили из различных музеев, в том числе из Московского музея современного искусства и Государственного музейно-выставочного центра «Росизо», а также из четырех петербургских музеев. Проект смог реализоваться благодаря поддержке Санкт-Петербургского академического театра Комедии им. Н. П. Акимова.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную коллекцию, которая отразит богатое наследие, оставленное Акимовым и его учениками.