Спектакль Nikola Melnikov Music For Flowers 2.0

Интерактивный балет Music For Flowers 2.0

24 ноября на сцене Театрального Центра на Страстном композитор-неоромантик Никола Мельников представит свой новый проект – интерактивный балет Music For Flowers 2.0. В этот день запланированы два показа: в 19:00 и 21:00. Длительность мероприятия составляет 1 час без антракта.

Инновационный перформанс

Music For Flowers 2.0 – это уникальный формат перформанса, в котором зрители станут свидетелями звукового взаимодействия искусств и природы. На сцене расположены два рояля: один управляется вживую композитором Никола Мельниковым, а второй – самоиграющий рояль, который реагирует на сигналы от устройств, разработанных с использованием инновационной технологии Biotron. Эта технология фиксирует импульсы от растений и преобразует их в музыку.

Музыка, рождающаяся в тандеме с природой

В проекте задействованы танцоры-перформеры, которые взаимодействуют с растениями, тем самым влияя на звучание музыки. Каждый контакт между человеком и природой способствует созданию уникального музыкального дуэта, который поможет зрителям увидеть и услышать, как музыка рождается прямо на их глазах.

Цветы как активные участники

В этом спектакле цветы выступают не просто в качестве декораций, а становятся активными персонажами, реагирующими на прикосновения, приближение и чувства танцоров. Музыка возникает из этого взаимодействия, создавая неповторимую атмосферу, в которую погружаются зрители.

Не упустите возможность стать частью музыкального путешествия, где каждая нота имеет свой источник, а каждая эмоция — свое звучание.