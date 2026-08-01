Никола Мельников и Continuum Orchestra Прокофьев 135: эпос и миф

Уникальное событие в музее-заповеднике «Архангельское»

29 августа Большой партер музея-заповедника «Архангельское» станет сценой уникального плана. В рамках фестиваля «А-Сияние» композитор и дирижер Никола Мельников впервые представит свое новое CONTINUUM ∞ ORCHESTRA.

Программа «Прокофьев 135: эпос и миф»

Программа включает три произведения: эпический «Александр Невский», трагическую «Ромео и Джульетта» и мировую премьеру «Полночь», созданную на основе фрагментов из «Золушки». Редкий симфонический оркестр будет сочетаться с ритмами модульных синтезаторов, создавая особую атмосферу.

Аудиореактивные AI-скульптуры

Над сценой оживут аудиореактивные скульптуры, реагирующие на движения дирижера и звуки музыки. Это уникальное объединение античных статуй и архитектуры усадьбы создаст единое цифровое пространство.

Не пропустите премьеру!

Данное событие станет неповторимым зрелищем, которое гармонично вплетается в ландшафт Архангельского. Билеты на этот спектакль уже в продаже. Успейте приобрести свои!