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Никита
Билеты от 2000₽
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Никита

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Неповторимый вечер с Никитой: Большой летний концерт в Москве

Приглашаем вас на незабываемый Большой летний концерт талантливого исполнителя Никиты, чей голос невозможно перепутать ни с кем. Этот концерт обещает стать стильным праздником музыки, наполненным ностальгическими хитами, такими как «Улетели навсегда», «С неба ты сошла», «Любовь была» и «Однажды».

Музыка, оставляющая след в сердце

Каждый, кто однажды побывал на концерте Никиты, знает, как легко забыться в его любовных посланиях, под танцевальные биты и чарующий тембр, который навсегда останется в сердце. В этом выступлении вы сможете насладиться не только известными хитами, но и новыми аранжировками, которые Никита создает в различных электронных направлениях — от лирического синт-вейва до прогрессив-хауса.

Погружение в атмосферу любви и энергии

Неповторимый вокал Никиты, в сочетании с индивидуальностью его музыкальных наполнений, делает каждую песню особенной для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу любви и безудержной энергии музыки. Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера!

Вас ждет вечер, наполненный яркими эмоциями и незабываемыми музыкальными моментами. Приходите и откройте для себя фантастический мир Никиты!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 2000 ₽

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