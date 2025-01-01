Никита Шишкин. Мировые хиты на скрипке

Мировые хиты на скрипке

Почему скрипку называют королевой инструментов? Пожалуй, за ее выразительное звучание, богатый тембр и широкий диапазон, а также за то, как она умеет имитировать вокальный голос. Но что, если заменить вокал на скрипку в самых известных песнях из различных жанров?

Добро пожаловать на программу «Мировые хиты на скрипке», где вы услышите популярные мелодии, охватывающие диапазон от классики до современности. Вы не ослышались! Программа включает в себя произведения скрипичной классики и каверы на зарубежную эстраду 90-х и 2000-х в жанрах поп, джаз и рок.

Заслуженный артист на сцене

Концертную программу представит лучший эстрадный скрипач Санкт-Петербурга, солист Ансамбля Песни и Пляски Ленинградского Военного округа, лауреат международных конкурсов, скрипач-виртуоз — Никита Шишкин!

Звучание двух скрипок

В этом концерте артист продемонстрирует уникальные возможности двух различных скрипок: традиционной акустической и электрифицированной Yamaha. Каждая из них подарит зрителям неповторимое звучание!

Локация и подробности

Начало концерта — 1 ноября в 19:00 по адресу Казанская улица, 7А, пространство Freedom, зал Music Hall. Длительность программы составит 1 час и 30 минут. Возрастное ограничение: 6+

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом и погрузиться в магию мелодий, которые знакомы каждому!