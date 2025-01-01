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Никита Шевчук. Сольный стендап концерт
Билеты от 1250₽
Киноафиша Никита Шевчук. Сольный стендап концерт

Никита Шевчук. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1250₽

О концерте/спектакле

Сольный стендап-концерт Никиты Шевчука в Standup Club на Трубной

Не упустите возможность посетить сольный стендап-концерт Никиты Шевчука в Standup Club на Трубной! Это событие станет настоящим праздником для всех любителей живого юмора и остроумных историй.

О Никите Шевчуке

Никита Шевчук – один из самых ярких и популярных комиков современности. Его выступления отличаются уникальным стилем, искрометным юмором и мастерским взаимодействием с публикой. Шевчук уже успел завоевать сердца зрителей в различных городах России и за ее пределами.

Что ожидать от концерта?

На концерте Никита представит новый материал, в котором затронет актуальные темы, знакомые каждому из нас. Вы можете ожидать много юмора, неожиданных поворотов и, конечно же, откровений о жизни в большом городе. Каждый зритель сможет найти в его выступлении что-то близкое и понятное.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на сайте Standup Club или в кассе клуба. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Ждем вас на концерте Никиты Шевчука – вечере, который подарит вам отличное настроение и много поводов для смеха!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 1250 ₽

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