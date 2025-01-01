Никита Шевчук. Сольный концерт «Без обид!»

Откровенный стендап в Coin Event Hall

Приглашаем вас на уникальное шоу с участием ведущего на «Comedy Radio» и участника «Стендап на ТНТ» Никиты! Он известен своей откровенностью и умением затрагивать самые злободневные темы, всегда предлагая зрителям уникальный взгляд и комедийный подход.

Никита покоряет публику своим бархатным тембром голоса, который создает атмосферу близости и искренности. На его концертах царит настоящая душевность, а зрители смеются от души. Не упустите возможность стать частью этого особенного вечера!

О Coin Event Hall

Coin Event Hall — современное место для проведения концертов и мероприятий, расположенное в самом центре Москвы на Пятницкой улице, рядом с метро «Добрынинская». Это заведение славится своей неповторимой атмосферой и качественным звуком, что делает его идеальной площадкой для выступлений лучших комиков страны.

Здесь выступали такие знаменитости, как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян и Стас Старовойтов. Не так давно свои первые сольные стендап-концерты здесь давали Ольга Малащенко, Никита Шевчук и Василий Вакуленко. Coin Event Hall также стал местом записи концертов для таких артистов, как Слава Комисаренко и Илья Соболев.

Уют и комфорт

Зрители стендапа ценят Coin Event Hall не только за его атмосферу, но и за быстрое обслуживание, а также богатый выбор напитков, коктейлей и блюд. На одном из концертов зритель признался, что за последний месяц побывал в Коине на выступлениях целых восемь раз!

Работает бар и кухня, поэтому мы рекомендуем приходить не позднее чем за 30 минут до начала концерта, чтобы избежать задержек с заказами.

Важно знать

Стоимость билета на диване указана за весь диван целиком. Обратите внимание, что по одному билету может прийти не больше указанного количества мест на диване.

Не упустите шанс насладиться стендапом от Никиты в Coin Event Hall — месте, где комедия становится искусством!