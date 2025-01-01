Никита Шевчук. Сергей Зорик

Стендап-концерт Никиты Шевчука и Сергея Зорика в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на незабываемый вечер юмора и смеха! В Stand Up Store Moscow состоится стендап-концерт двух ярких комиков — Никиты Шевчука и Сергея Зорика.

О комиках

Никита Шевчук — талантливый комик, который завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю и остроумным наблюдениям о жизни. Его шутки всегда актуальны и заставляют зрителей смеяться до слез.

Сергей Зорик — мастер импровизации и оригинальных шуток, который способен создать атмосферу лёгкости и веселья. Он прекрасно чувствует публику и всегда находит общий язык с залом.

Что ожидать от вечера?

В программе концерта — новые номера, остроумные истории и, конечно, интерактив с залом. Это отличная возможность зарядиться положительной энергией и провести вечер в компании юмора и хороших людей.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Stand Up Store или в кассах театра. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого шоу!

Приходите вместе с друзьями и готовьтесь к вечеру, полному смеха и позитива!