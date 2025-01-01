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Никита Шевчук. Проверка материала
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Киноафиша Никита Шевчук. Проверка материала

Никита Шевчук. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Стендап с Никитой Шевчуком: Уникальный Вечер Сарказма и Юмора

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа с Никитой Шевчуком — ярким участником шоу «StandUp» на ТНТ и победителем популярного проекта «Не спать». Этот самобытный комик завоюет ваше сердце своей уникальной артистической подачей.

Что ожидать на спектакле?

Никита Шевчук известен своим остроумным сарказмом и редкими, но запоминающимися жесткими шутками. Его выступления — это не просто набор шуток, а настоящая театрализованная история с глубокими наблюдениями о жизни и повседневности.

Интересные факты о Никите

  • Никита стал известным после участия в шоу «Рассмеши комика», где его харизматичная подача и остроумие сразу привлекли внимание зрителей.
  • Его стиль отличается умением соединять юмор с личными переживаниями, что делает каждое выступление уникальным и непредсказуемым.
  • Шевчук активно выступает не только в России, но и за границей, привнося российский стендап на международные площадки.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
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