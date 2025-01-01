В рамках предстоящей лекции, посвящённой уникальным надписям на стенах городов Древнего Рима, зрителям откроется увлекательный мир повседневной жизни античной эпохи. Эти граффити служат связующим звеном с мыслями, переживаниями и шутками римлян, отражая обыденные заботы и интересы людей того времени.
Лектор Никита Самохин поделится особыми находками, касающимися:
Никита Самохин - автор популярного блога «Латынь по-пацански» и одноимённой книги по истории Древнего Рима. Он также является переводчиком интерфейсов VK и Telegram на латинский язык, что придаёт его лекции особую актуальность и интерес.
Лекция имеет возрастное ограничение 6+. Присоединяйтесь к погружению в удивительный мир древнего Рима и узнайте больше о его неофициальных, но столь выразительных посланиях!