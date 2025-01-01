Меню
Никита Самохин. Шепот улиц: древнеримские граффити
Лекция Никиты Самохина: «Шёпот улиц: древнеримские граффити»

В рамках предстоящей лекции, посвящённой уникальным надписям на стенах городов Древнего Рима, зрителям откроется увлекательный мир повседневной жизни античной эпохи. Эти граффити служат связующим звеном с мыслями, переживаниями и шутками римлян, отражая обыденные заботы и интересы людей того времени.

Что вы узнаете на лекции?

Лектор Никита Самохин поделится особыми находками, касающимися:

  • Тем, о чём писали римляне, и как эти послания сохраняли личные и общественные переживания.
  • Роли граффити в культуре и истории Рима.
  • Парадоксами повседневной жизни: кто и когда сделал хлеб, в какой закусочной есть не рекомендуют.
  • Загадкой: где же в Риме расположен лучший лупанарий?

Лектор

Никита Самохин - автор популярного блога «Латынь по-пацански» и одноимённой книги по истории Древнего Рима. Он также является переводчиком интерфейсов VK и Telegram на латинский язык, что придаёт его лекции особую актуальность и интерес.

Разное

Лекция имеет возрастное ограничение 6+. Присоединяйтесь к погружению в удивительный мир древнего Рима и узнайте больше о его неофициальных, но столь выразительных посланиях!

25 октября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
16:00 от 1000 ₽

