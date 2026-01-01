Лекция о магии и суевериях Древнего Рима

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Никиты Самохина, где мы рассмотрим магию, суеверия и проклятия в Древнем Риме. В последний день жизни Цезаря ему предшествовали бесчисленные предостережения и знаки. Однако, прислушался ли он хотя бы к одному из них?

За мраморными фасадами Рима существовал мир колдунов и знахарей, где проклятия служили орудием мести, наравне с мечом. Мы обсудим такие аспекты быта обычного римлянина, как приметы, таблички с именами врагов, фаллические амулеты и суеверия. Также не обойдем вниманием туалетных богов-покровителей и их влияние на повседневную жизнь.

О лекторе

Никита Самохин - автор популярного блога «Латынь по-пацански» и одноименной книги по истории Древнего Рима. Также он занимается переводом интерфейсов VK и Telegram на латинский язык. Эта лекция обещает быть не только познавательной, но и захватывающей!