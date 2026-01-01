Оповещения от Киноафиши
Никита Самохин. Магия, суеверия и проклятия в Древнем Риме
Билеты от 1400₽
Никита Самохин. Магия, суеверия и проклятия в Древнем Риме

12+
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О выставке

Лекция о магии и суевериях Древнего Рима

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Никиты Самохина, где мы рассмотрим магию, суеверия и проклятия в Древнем Риме. В последний день жизни Цезаря ему предшествовали бесчисленные предостережения и знаки. Однако, прислушался ли он хотя бы к одному из них?

За мраморными фасадами Рима существовал мир колдунов и знахарей, где проклятия служили орудием мести, наравне с мечом. Мы обсудим такие аспекты быта обычного римлянина, как приметы, таблички с именами врагов, фаллические амулеты и суеверия. Также не обойдем вниманием туалетных богов-покровителей и их влияние на повседневную жизнь.

О лекторе

Никита Самохин - автор популярного блога «Латынь по-пацански» и одноименной книги по истории Древнего Рима. Также он занимается переводом интерфейсов VK и Telegram на латинский язык. Эта лекция обещает быть не только познавательной, но и захватывающей!

Март
13 марта пятница
19:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1400 ₽
В других городах
Март
14 марта суббота
19:00
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2
от 1400 ₽

