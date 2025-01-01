Никита Самохин. Античные юмористы или над чем смеялись в Древнем Риме﻿

Лекция Никиты Самохина «Античные юмористы или над чем смеялись в Древнем Риме»

«Над жизнью подобает больше смеяться, чем сокрушаться о ней» — Сенека. Эта мудрость отражает суть предстоящей лекции, которая погрузит вас в мир древнеримского юмора.

О чем лекция?

Как шутки могли влиять на социальную и политическую жизнь Вечного Города? Что безопаснее: смеяться над императором или вместе с ним? И кто из великих римлян — Цицерон или Вергилий — был успешнее в стэндапе? Эти и другие увлекательные вопросы станут основой обсуждения на нашей лекции.

Также мы постараемся понять, что такое шутка для древнего римлянина и будет ли это смешно нам сегодня. А может, просто посмеемся над античными анекдотами — кто знает?

Кто расскажет?

Лекцию проведет Никита Самохин — автор блога «Латынь по-пацански» и одноименной книги по истории Древнего Рима. Он также является переводчиком интерфейсов VK и Telegram на латинский язык.

Полезная информация

Возрастное ограничение: 6+